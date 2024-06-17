2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk maçını Gürcistan ile yapacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella ile Salih Özcan bu mücadele öncesinden basın toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

SALİH ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız.

Taraftarlar bizim için gerçekten büyük bir avantaj. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım.

"KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM"

Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum.

Benim için gerçekten özel bir maç olacak. Dediğim gibi, çok değişik bir maç olacak. Stadı biliyorum. İnşallah yarın herkes kırmızı-beyaz giyinir. Takımdan hariç ben de dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvaya öyle başlarız.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici.

"BAZI OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMDA OYNAMASI DAHA UZUN SÜREBİLİR"

Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

"FERDİ VE ZEKİ'Yİ İLK MAÇTA RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

"Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi ve Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz."

"BAZI OYUNCULAR TAM FİT GELMEDİ"

"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."