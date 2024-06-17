EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ROMANYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Romanya - Ukrayna maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Dennis Man, Dragus, Coman.
Ukrayna: Lunin, Konoplia, Matviyenko, Zabarnyi, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Mudryk, Dovbyk.
⚽️ GOL | STANCIUUU!! GELİŞİNE MUHTEŞEM VURDU! LUNIN ÇARESİZ!! 🚀🚀🇷🇴#EURO2024 pic.twitter.com/OSrm8iISkU— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024