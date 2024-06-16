EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Mücadelede Danimarka Eriksen ile 17. dakikada öne geçti.
İlk yarı bu golle Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
İkinci yarıda 77. dakikada Slovenya'dan Janza ağları sarstı ve skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve bu maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
🏆⚽ GOL | Eriksen ceza alanına çok iyi sızdı ve Danimarka'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/1xA8CQIVWs— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024
⚽️GOL! Erik Janza ceza sahası dışından golü buldu! Slovenya eşitliği yakaladı! pic.twitter.com/OYPUnlx9So— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024