EURO 2024 C Grubu karşılaşmasında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geldi.Karşılaşma iki takımında karşılıklı attığı goller sonucu beraberlikle noktalandı. İşte detaylar...

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Mücadelede Danimarka Eriksen ile 17. dakikada öne geçti.

İlk yarı bu golle Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

İkinci yarıda 77. dakikada Slovenya'dan Janza ağları sarstı ve skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve bu maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.