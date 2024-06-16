Sırbistan - İngiltere CANLI İZLE (Sırbistan - İngiltere CANLI) EURO 2024

EURO 2024 C Grubu karşılaşmasında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2024- 21:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024- 21:54