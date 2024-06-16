EURO 2024 D Grubu maçında Polonya ile Hollanda karşılaştı.

Mücadele Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Polonya'nın tek golü 16. dakikada Adam Buksa'dan geldi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Wout Weghorst kaydetti.

Hollanda bu sonuçla grupta 3 puana yükseldi. Polonya ise 0 puanda kaldı.

Polonya grubun diğer maçında Avusturya ile karşılaşacak. Hollanda ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: