EURO 2024 heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ:
Macaristan: Gulacsi, Szalai, Orban, Lang, Kerkez, Schafer, Nagy, Fiola, Szoboszla, Varga, Sallai.
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah.
MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan - İsviçre maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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🏆⚽️ GOL | Ara pasına iyi hareketlenen Kwadwo Duah, İsviçre'yi öne geçirdi. Şimdi skor 1-0. pic.twitter.com/j2j4XxAhyY— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
🏆⚽ GOL | Aebischer'den harika bir plase! İsviçre çok istekli, Macaristan şokta! Fark 2'ye çıktı... pic.twitter.com/Pe7FXo0L4p— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024