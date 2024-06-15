EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Günün ilk maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Maçta İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Kwadwo Antwi Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3. dakikada Embolo kaydetti.
Macaristan'ın tek golü ise 66. dakikada Barnabás Varga'dan geldi.
İsviçre bu sonuçla EURO 2024'e galibiyetle başladı ve puanını 3 yaptı.
Macaristan ise 0 puanda kaldı.
İsviçre turnuvadaki 2. maçında , İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
Macaristan ise Almanya ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOL | Ara pasına iyi hareketlenen Kwadwo Duah, İsviçre'yi öne geçirdi. Şimdi skor 1-0. pic.twitter.com/j2j4XxAhyY— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
🏆⚽ GOL | Aebischer'den harika bir plase! İsviçre çok istekli, Macaristan şokta! Fark 2'ye çıktı... pic.twitter.com/Pe7FXo0L4p— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
🏆⚽ GOL | Szoboszlai ortaladı, Varga kafayı vurdu! Macaristan geri dönebilecek mi? pic.twitter.com/GOmhAKH04d— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
🏆⚽ GOL | Macaristan savunmasında büyük hata! Fark tekrar 2'ye çıktı! Embolo fişi çekiyor! pic.twitter.com/7w4pBwy99i— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024