İtalya - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | EURO 2024

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. B Grubu'nda İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor.
Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta Felix Zwayer düdük çalıyor.
İtalya ile Arnavutluk arasında oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İTALYA - ARNAVUTLUK İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca
Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja, Seferi
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ GOL | BAJRAMI 23. SANİYEDE GOLÜ ATTI! İTALYANLAR ŞOKTA! 😮 AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ! ⏳#EURO2024 pic.twitter.com/1LMt108Ljw— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | İtalya'dan Bastoni'yle hızlı cevap geldi! Skor 1-1 oldu!#EURO2024 pic.twitter.com/aaNsXyZ7Wy— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Barella gelişine mükemmel vurdu! İtalya geriden gelerek öne geçti! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/ACuuGhcIks— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Arnavutluk maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.