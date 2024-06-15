İtalya - Arnavutluk maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İtalya ve Arnavutluk kozlarını paylaşıyor. İtalya - Arnavutluk maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2024- 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024- 22:23