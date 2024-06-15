2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor.
B Grubu'nda İtalya ile Arnavutluk karşılaştı.
Mücadeleyi İtalyanlar 2-1 kazandı.
Arnavutluk'un tek golü 23. saniyede Nedim Bajrami attı.
İtalya'nın gollerini ise 11. dakikada Alessandro Bastoni ile 16. dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Bu sonuçla birlikte grupta oluşan puan durumu şöyle:
1- İspanya: 3
2- İtalya: 3
3- Arnavutluk: 0
4- Hırvatistan: 0
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ GOL | BAJRAMI 23. SANİYEDE GOLÜ ATTI! İTALYANLAR ŞOKTA! 😮 AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ! ⏳#EURO2024 pic.twitter.com/1LMt108Ljw— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | İtalya'dan Bastoni'yle hızlı cevap geldi! Skor 1-1 oldu!#EURO2024 pic.twitter.com/aaNsXyZ7Wy— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Barella gelişine mükemmel vurdu! İtalya geriden gelerek öne geçti! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/ACuuGhcIks— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024