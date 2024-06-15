İspanya - Hırvatistan CANLI İZLE (İspanya - Hırvatistan CANLI) EURO 2024

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı haberimzden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2024- 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024- 19:53