EURO 2024 heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam ediyor. Günün ilk maçında A Grubu'nda İsviçre, Macaristan'ı mağlup etmeyi başardı.
B Grubu'nun ilk maçında ise İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
Bu keyifli müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽ GOL | Alvaro Morata, bir anda araya sarkarak topu ağlara gönderdi! İspanya, Hırvatistan karşısında 1-0 önde!#EURO2024 pic.twitter.com/jZUkqrxKdQ— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Fabian Ruiz üst üste çalımlarla önünü boşalttı ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkarttı! İspanya'dan art arda goller! ⚡#EURO2024 pic.twitter.com/pUPBeNACKw— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Yamal'ın güzel ortasında Carvajal arkaya sarkarak bitirdi! Fark 3'e çıktı!#EURO2024 pic.twitter.com/eFbreCWqIq— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ:
İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric
İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya - Hırvatistan maçı 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.