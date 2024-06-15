İspanya 3 - 0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) EURO 2024

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2024- 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024- 21:02