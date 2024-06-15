EURO 2024'te heyecan sürüyor.
Turnuvada B Grubunun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan İspanya 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelede İspanya adına gol perdesini 29. dakikada Morata açtı.
Ardından 32. dakikada Fabian Ruiz skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında bu kez Carvajal ağları sarstı ve İspanya soyunma odasına 3-0'lık skorla önde girdi.
İkinci yarıda 80. dakikada Hırvatistan'dan Petkovic penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Bu yaşanan gelişmelerin ardından İspanya sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽ GOL | Alvaro Morata, bir anda araya sarkarak topu ağlara gönderdi! İspanya, Hırvatistan karşısında 1-0 önde!#EURO2024 pic.twitter.com/jZUkqrxKdQ— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Fabian Ruiz üst üste çalımlarla önünü boşalttı ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkarttı! İspanya'dan art arda goller! ⚡#EURO2024 pic.twitter.com/pUPBeNACKw— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024
⚽ GOL | Yamal'ın güzel ortasında Carvajal arkaya sarkarak bitirdi! Fark 3'e çıktı!#EURO2024 pic.twitter.com/eFbreCWqIq— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024