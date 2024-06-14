Almanya 5 - 1 İskoçya (MAÇ SONUCU - ÖZET) EURO 2024

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. A Grubu'ndaki mücadelede Almanya, İskoçya'yı 5 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 20:40 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024- 00:11