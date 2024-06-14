EURO 2024'ün ilk maçında A Grubu'nda yer alan Almanya ve İskoçya karşı karşıya geldi.
Mücadele Almanya'nın 5-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1. dakikada Kai Havertz , 69. dakikada Niclas Füllkrug ve 90+3. dakikada Emre Can kaydetti.
İskoçya'nın tek golü 88. dakikada Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Almanya bu sonuçla turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi.
İskoçya turnuvaya 0 puanla başladı.
İskoçya'da 44. dakikada Porteous direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
A Grubu'da ikinci maçta Almanya, Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İskoçya ise İsviçre ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOL! 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ilk golü Florian Wirtz'den geldi! Almanya öne geçiyor!— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽️GOL! Jamal Musiala'dan harika bir son vuruş! Almanya çok hızlı başladı!— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽GOL! Kai Havertz penaltıdan topu ağlara gönderdi farkı üçe çıkardı! İskoçya için kabus gibi başlangıç.— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽️GOL! Niclas Füllkrug'den tam 90'a! Almanya şov yapıyor!🚀— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽GOL! Rüdiger topu kendi ağlarına gönderdi, İskoçya golü buldu!— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024
⚽️GOL! Bir gol de Emre Can'dan geldi! Almanya'dan farklı başlangıç!🎯 pic.twitter.com/94XSrfrmsc— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024