Son dakika spor haberi: UEFA'dan İngiliz futbolculara karşı yapılan ırkçı saldırılara kınama!
UEFA, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İtalya-İngiltere finalinde ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek olarak yapılan paylaşımları kınadı. Yapılan açıklamada, "UEFA, EURO 2020 finali sonrası bazı İngiliz oyunculara sosyal medyadan yöneltilen iğrenç ırkçı saldırıları şiddetle kınıyor. Bu tip şeylerin futbol ve toplumda yeri yok. Buna maruz kalan oyuncuları ve İngiltere Futbol Federasyonunun verebileceği olası en ağır cezaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
UEFA, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrası İngiliz futbolcular için sosyal medyadan yapılan ırkçı paylaşımları kınadı.
Birliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, EURO 2020 finali sonrası bazı İngiliz oyunculara sosyal medyadan yöneltilen iğrenç ırkçı saldırıları şiddetle kınıyor. Bu tip şeylerin futbol ve toplumda yeri yok. Buna maruz kalan oyuncuları ve İngiltere Futbol Federasyonunun verebileceği olası en ağır cezaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu. İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmıştı.
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