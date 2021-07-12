Son dakika spor haberi: EURO 2020'de turnuvanın oyuncusu İtalya forması giyen Gianluigi Donnarumma oldu!

2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi mağlup eden İtalya kupaya uzandı. İtalyanlar penaltılarda 3-2 toplam skorda ise maçı 4-3 kazanarak EURO 2020'nin şampiyonu oldu. Karşılaşmaya ve penaltı atışlarına damga vuran İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ise turnuvanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 sona erdi. İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 biten maçta İtalyanlar penaltı vuruşları sonucu 3-2 kazanarak kupaya uzandı. Maçın ve aynı zamanda turnuvanın yıldızlarından olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki file bekçisi kupa töreninden önce ödülünü aldı.

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