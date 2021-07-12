12 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de turnuvanın oyuncusu İtalya forması giyen Gianluigi Donnarumma oldu!
2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi mağlup eden İtalya kupaya uzandı. İtalyanlar penaltılarda 3-2 toplam skorda ise maçı 4-3 kazanarak EURO 2020'nin şampiyonu oldu. Karşılaşmaya ve penaltı atışlarına damga vuran İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ise turnuvanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 sona erdi. İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 biten maçta İtalyanlar penaltı vuruşları sonucu 3-2 kazanarak kupaya uzandı. Maçın ve aynı zamanda turnuvanın yıldızlarından olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki file bekçisi kupa töreninden önce ödülünü aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası