12 Temmuz 2021, Pazartesi

HABERLER

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de turnuvanın oyuncusu İtalya forması giyen Gianluigi Donnarumma oldu!

Turnuvanın oyuncusu Donnarumma!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi mağlup eden İtalya kupaya uzandı. İtalyanlar penaltılarda 3-2 toplam skorda ise maçı 4-3 kazanarak EURO 2020'nin şampiyonu oldu. Karşılaşmaya ve penaltı atışlarına damga vuran İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ise turnuvanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 sona erdi. İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 biten maçta İtalyanlar penaltı vuruşları sonucu 3-2 kazanarak kupaya uzandı. Maçın ve aynı zamanda turnuvanın yıldızlarından olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki file bekçisi kupa töreninden önce ödülünü aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İtalya Avrupa Şampiyonu! İtalya Avrupa Şampiyonu!
Dev finalde tarihi gol! İngilizler erken açıldı Dev finalde tarihi gol! İngilizler erken açıldı
UEFA'nın parti kararı olay oldu! Corona virüsü... UEFA'nın parti kararı olay oldu! Corona virüsü...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör