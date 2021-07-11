EURO 2020'de final zamanı geldi. İçerisinde bir çok heyecan, mutluluk, üzüntü ve anıyı barındıran 2020 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren İtalya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Londra'da Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı İtalya - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de final heyecanı başladı. Rakiplerini bir bir eleyerek şampiyonanın son maçına kadar gelen İtalya ve İngiltere, kupanın sahibi olmak için mücadele ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan İtalya - İngiltere maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İTALYA - İNGİLTERE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

İNGİLTERE, İTALYA'YI BÜYÜK TURNUVALARDA MAĞLUP EDEMİYOR

İngiltere, İtalyanlara karşı süregelen kötü istatistiğini de bitirmek için mücadele ediyor. İngilizler, İtalya karşısında büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası) oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EURO 1980'de oynanan grup maçında İtalya, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. 1990 Dünya Kupası 3'üncülük maçında gülen taraf 2-1'lik skor ile İtalyanlar olurken, EURO 2012 Çeyrek Final mücadelesinde penaltılar sonucunda İtalya rakibini 4-2 eleyerek yarı finale yükselmişti. İki takım 2014 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

İNGİLTERE İLK PEŞİNDE

Wembley'de oynanan final mücadelesinde İngiltere, bir ilki başarmak için sahaya çıktı. Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, Wembley'de bu kupayı kaldırarak organizasyonu ilk kez kazanmak istiyor. İngiltere, 1966 Dünya Kupası Finali'nde Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 mağlup ederek ilk büyük turnuvasını kazanırken o karşılaşmaya da Wembley ev sahipliği yapmıştı.

İTALYA 4'ÜNCÜ FİNALİNDE 2'NCİ KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Son 33 resmi maçında mağlup olmayarak uzun bir yenilmezlik serisine sahip olan İtalya ise 2'nci kez kupayı müzesine götürmek istiyor. İtalyanlar daha önce oynadıkları 3 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde 1 kez kupayı kaldırma başarısı göstermişti. EURO 1968'de Yugoslavya'yı mağlup ederek kupayı kazanan İtalyanlar, EURO 2020 Finali'nde Fransa'ya, EURO 2012 Finali'nde ise İspanya'ya mağlup olarak 2'nci olmuştu.

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