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İtalya-İngiltere finali öncesi dış basındaki yankıları!

Dev final öncesi dış basındaki yankılar!
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) perde kapanıyor. Dev finalde İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelirken, dış basın da manşetlerini bu maçla süsledi. İşte İtalya-İngiltere maçı öncesi dış basında yankıları... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa'nın önemli spor gazeteleri, EURO 2020 finali heyecanını manşetlere taşıdı.

TUTTOSPORT (İtalya): "Önce Wimbledon, sonra EURO2020: Kendiniz için, bizim için!"

MARCA (İspanya): "Avrupa kralını arıyor!"

AS (İspanya): "Wembley kralını seçecek!"

THE MIRROR (İngiltere): "Kahraman olabiliriz!"

THE SUN (İngiltere): "Bu gece çok güzel olacak"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İtalya): "Kazan Azzurri! Wembley'de; futbolun mabedinde bir ulusun hayali var!"

THE STAR (İNGİLTERE): "Pizzalarımızın üstüne 11 ananas istiyoruz lütfen. Haydi İngiltere! Gururlu bir ulus sizi izliyor beyler. Tarihteki yerinizi alma zamanı"

THE TIMES (İNGİLTERE): "Bir kez daha sevgili arkadaşlar, bir kez daha!"

L'EQUIPE (Fransa): "Çay (İngiltere) mı, kahve (İtalya) mi?"

CORRIERE DELLO SPORT (İtalya): "İŞTE BÖYLE BÜYÜK BİR AŞK! İtalya için hep birlikte! Wimbledon'da Berrettini ve sonra EURO finali"

LA REPUBBLICA (İtalya): "Londra, İtalya!"

THE PEOPLE (İngiltere): "İngiltere'nin gururu!"

THE EXPRESS (İngiltere): "Kraliçe için! Ulus için!"

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