Son dakika spor haberi: UEFA'dan Macaristan'a flaş ceza!

UEFA, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin Euro para cezasına çaptırıldığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin avro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.

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