EURO 2020'de İtalya-İngiltere finalini Bjorn Kuipers yönetecek!
2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) final heyecanı İngiltere ile İtalya arasında yaşanacak. İngiltere-İtalya finalini Hollandalı hakem Bjorn Kuipers'in yöneteceği açıklandı. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de perde kapanıyor... Turnuvanın finalinde İspanya'yı deviren İtalya ile Danimarka'yı mağlup eden İngiltere karşı karşıya gelecek.
İngiltere-İtalya finalini Hollandalı hakem Bjorn Kuipers'in yöneteceği açıklandı. Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.
UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.
Dev karşılaşma 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.
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