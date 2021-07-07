Son dakika EURO 2020 haberleri: Christian Eriksen'in hayata döndüren sağlıkçıya büyük jest! Final maçında...
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yaparak yıldız futbolcuyu hayata döndüren sağlık çalışanına UEFA'dan jest geldi. UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Eriksen'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası oyuncuya ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtaran sağlık çalışanlarını, pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 finaline VIP misafiri olarak davet etti.
EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Finlandiya-Danimarka maçında bir anda yere yığılan Christian Eriksen, tüm spor camiasına korku dolu anlar yaşatmıştı. Sahada duran kalbi, doktorların acil müdahalesi ile çalıştırılan yıldız futbolcunun profesyonel futbol kariyerinin henüz devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Kalbine pil yerleştirilen yıldız isme UEFA'dan jest geldi.
UEFA, Christian Eriksen ve eşi ile onun hayatını kurtaran müdahaleyi yapan doktorları Wembley'de pazar günü oynanacak final müsabakasına davet etti. Ancak oyuncunun final maçında tribünde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
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