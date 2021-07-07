08 Temmuz 2021, Perşembe

HABERLER

EURO 2020'de İngiltere-Danimarka maçında Simon Kjaer'in büyük şanssızlığı!

Kjaer'in büyük şanssızlığı!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

EURO 2020'de İngiltere ile Danimarka arasında oynanan yarı final mücadelesinde eski Fenerbahçeli Simon Kjaer şanssız bir an yaşadı. Danimarkalı yıldız, takımı 1-0 öndeyken kendi kalesine şanssız bir gol atarak eşitliği sağladı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı. Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaştı. Vikingler Damsgaard'ın harika frikik golü ile öne geçse de, golden 9 dakika sonra turnuvanın yıldızlarından Simon Kjaer şanssız bir an yaşadı.

İşte Kjaer'in topu kendi ağlarına yolladığı o anlar:






YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İngiltere-Danimarka | CANLI İngiltere-Danimarka | CANLI
Eriksen'i hayata döndüren sağlıkçıya büyük jest! Final maçında... Eriksen'i hayata döndüren sağlıkçıya büyük jest! Final maçında...
EURO 2020'de ilk finalist İtalya! EURO 2020'de ilk finalist İtalya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör