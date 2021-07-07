EURO 2020'de İngiltere-Danimarka maçında Simon Kjaer'in büyük şanssızlığı!

EURO 2020'de İngiltere ile Danimarka arasında oynanan yarı final mücadelesinde eski Fenerbahçeli Simon Kjaer şanssız bir an yaşadı. Danimarkalı yıldız, takımı 1-0 öndeyken kendi kalesine şanssız bir gol atarak eşitliği sağladı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı. Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaştı. Vikingler Damsgaard'ın harika frikik golü ile öne geçse de, golden 9 dakika sonra turnuvanın yıldızlarından Simon Kjaer şanssız bir an yaşadı.

İşte Kjaer'in topu kendi ağlarına yolladığı o anlar:













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