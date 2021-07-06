İtalya-İspanya | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Belçika'yı deviren İtalya ile İsviçre'yi penaltılar sonucu geçen İspanya karşı karşıya geliyor. İtalya-İspanya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Erken final denilebilecek maçta İtalya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
İTALYA-İSPANYA İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.
İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal.
İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İspanya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası