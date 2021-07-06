06 Temmuz 2021, Salı

HABERLER

İtalya-İspanya | CANLI

İtalya-İspanya | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Belçika'yı deviren İtalya ile İsviçre'yi penaltılar sonucu geçen İspanya karşı karşıya geliyor. İtalya-İspanya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Erken final denilebilecek maçta İtalya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

İTALYA-İSPANYA İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal.


İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Spinazzola ameliyat edildi Spinazzola ameliyat edildi
EURO 2020'de yarı final heyecanı! EURO 2020'de yarı final heyecanı!
Shevchenko vedanın ardından konuştu! Biraz erken... Shevchenko vedanın ardından konuştu! "Biraz erken..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör