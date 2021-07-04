04 Temmuz 2021, Pazar

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Ukrayna-İngiltere maçı sonrası Andriy Shevchenko: Büyük dağlara ulaşmak için biraz erken

Shevchenko vedanın ardından konuştu! Biraz erken...
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazanırken, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko EURO 2020'ye vedanın ardından konuştu. Shevchenko, "Büyük dağlara ulaşmak için biraz erken" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko İngiltere'ye yenildikleri maç sonrası konuştu.

Shevchenko farklı skora rağmen oyuncularını turnuva boyunca alkışladığını söyleyerek, "Maçın skoru bugün yaşadıklarımızdan dolayı böyle oldu. İngiltere zaten çok güçlü, stoperimiz sakatlanıp çıkınca çok zorluk yaşadık. Bunlara rağmen asla geri adım atmadık ve kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, bu da gurur verici" diye konuştu.

EURO 2020'deki performanslarına gerçekçi yaklaştığını söyleyen Shevchenko, "Muhtemelen büyük dağlara ulaşmak için biraz erken. Çocuklar bu maçta da vazgeçmemenin ne demek olduğunu gösterdiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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