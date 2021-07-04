Ukrayna-İngiltere maçı sonrası Andriy Shevchenko: Büyük dağlara ulaşmak için biraz erken
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazanırken, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko EURO 2020'ye vedanın ardından konuştu. Shevchenko, "Büyük dağlara ulaşmak için biraz erken" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko İngiltere'ye yenildikleri maç sonrası konuştu.
Shevchenko farklı skora rağmen oyuncularını turnuva boyunca alkışladığını söyleyerek, "Maçın skoru bugün yaşadıklarımızdan dolayı böyle oldu. İngiltere zaten çok güçlü, stoperimiz sakatlanıp çıkınca çok zorluk yaşadık. Bunlara rağmen asla geri adım atmadık ve kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, bu da gurur verici" diye konuştu.
EURO 2020'deki performanslarına gerçekçi yaklaştığını söyleyen Shevchenko, "Muhtemelen büyük dağlara ulaşmak için biraz erken. Çocuklar bu maçta da vazgeçmemenin ne demek olduğunu gösterdiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası