04 Temmuz 2021, Pazar
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Çekya-Danimarka maçı sonrası Jaroslav Silhavy: Bazı oyuncularım ağladı
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Vikingler mücadeleyi 2-1 kazanırken, Çekya'nın teknik direktörü Jaroslav Silhavy maçın ardından açıklamalarda bulundu. Silhavy, "Bazı oyuncularım ağladı" şeklinde konuştu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Danimarka'ya 2-1 yenilerek EURO 2020'ye çeyrek finalde veda ettikleri maçın ardından gururlu olduğunu söyledi.
Başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyleyen teknik adam, "Oyunculara yaptıkları her şey için minnettarım. Çok üzgünlerdi, bazıları ağladı. Müthiş bir başarının eşiğindeydik ancak çeyrek final de Çek futbolu için büyük bir başarı. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.
Çekya'da Patrick Schick, turnuvayı 5 golle tamamlayarak gol krallığında Ronaldo ile birlikte zirveye yerleşti.
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