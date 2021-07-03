Son dakika EURO 2020 haberleri: Çekya 1-2 Danimarka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka, Çekya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka, yarı finale yükseldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşılaştı.
Maçın 5. dakikasında Danimarka, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında Jens Stryger'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thomas Delaney, kafa vuruşuyla topu kaleci Tomas Vaclik'in yanından ağlara gönderdi.
42. dakikada sol taraftan gelişen Danimarka atağında, Joakim Maehle'nin ceza alanına gönderdiği topu Kasper Dolberg tamamladı ve takımı adına 2-0 üstünlüğü sağladı.
Çekya ikinci yarının hemen başında farkı bire indirdi. 49'uncu dakikada sağ taraftan Vladimir Coufal'ın ceza alanına ortaladığı topu, Patrik Schick şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.
Gol sayısını 5'e çıkaran Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde tutan Milan Baros'u yakaladı.
Kalan bölümde skora korumasını bilen Danimarka, son dört takım arasına adını yazdırdı.
Danimarka, yarı finalde Ukrayna-İngiltere eşleşmesinin galibiyle 7 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.
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