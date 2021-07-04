Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda, İspanya'nın İsviçre'yi penaltılarla geçmesinin ardından İtalya da Belçika'yı devirerek adını yarı finale yazdırmıştı. Çeyrek final turunun diğer karşılaşmalarında Danimarka, Çekya'yı 2-1 yendi. İngiltere de, Ukrayna'yı farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Böylelikle Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.

Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)

İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)

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