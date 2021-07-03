Canlı skor | Çekya - Danimarka CANLI (Çekya Danimarka maçı canlı)
EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda, çeyrek final karşılaşmasında Çekya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Kazanan ekibin yarı finale uzanacağı maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Kazanan takıkmın yarı finale yükseleceği müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın beşi berabere bitti. İki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya D grubunu 4 puan ile 3. sırada tamamladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynaan maçı, Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor.
ÇEKYA - DANİMARKA 11'LERİ
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg
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