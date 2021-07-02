EURO 2020'de çeyrek final maçları İsviçre - İspanya karşılaşmasıyla başladı. Zorlu mücadelede İspanya, İsviçre'yi penaltılara giden maçta 4-2 mağlup etti. İspanya, böylelikle Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmada İspanya, 8. dakikada Alba ile 1-0 öne geçti. İsviçre, 68. dakikada Shaqiri ile eşitliği sağladı.

İsviçre'de Freuler, 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmaya gitti.

Uzatma anlarında da eşitliği bozan olmadı ve kritik karşılaşma penaltılara uzadı.

Penaltılar sonucunda İspanya, İsviçre'yi 4-2 geçerek adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'nın, yarı finaldeki rakibi Belçika - İtalya eşleşmesinin ardından belli olacak.

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