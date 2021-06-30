Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2020'de son 16 turu maçları sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar da belli oldu. Buna göre, İsveç, İspanya, Belçika, İngiltere, Çekya, Danimarka, Ukrayna ve İtalya yarı finale yükselme karşılaşmalarında kozlarını paylaşacak. İşte oluşan eşleşmeler... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşma ile de çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmış oldu.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu. Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu.
Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:
2 Temmuz Cuma
İsveç - İspanya
Belçika - İtalya
3 Temmuz Cumartesi
Çekya - Danimarka
Ukrayna - İngiltere
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