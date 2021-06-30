30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

EURO 2020'de son 16 turu maçları sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar da belli oldu. Buna göre, İsveç, İspanya, Belçika, İngiltere, Çekya, Danimarka, Ukrayna ve İtalya yarı finale yükselme karşılaşmalarında kozlarını paylaşacak. İşte oluşan eşleşmeler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşma ile de çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmış oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu. Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu.

Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:

2 Temmuz Cuma

İsveç - İspanya
Belçika - İtalya

3 Temmuz Cumartesi

Çekya - Danimarka
Ukrayna - İngiltere

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