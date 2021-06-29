Canlı Skor: İngiltere-Almanya | CANLI (İngiltere Almanya maçı canlı)
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası son 16 turunda D Grubu 1.'si İngiltere ile F Grubu 2.'si Almanya kozlarını paylaşıyor. Kazananın İsveç-Ukrayna maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşeceği İngiltere-Almanya mücadelesinin tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşeceği maçın canlı anlatımı haberimizde...
İNGİLTERE-ALMANYA İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Wembley'de oynanan İngiltere-Almanya maçı saat 19.00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Hollanda'lı hakem Danny Makkelie yönetiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?