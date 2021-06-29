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Canlı Skor: İngiltere-Almanya | CANLI (İngiltere Almanya maçı canlı)

İngiltere-Almanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası son 16 turunda D Grubu 1.'si İngiltere ile F Grubu 2.'si Almanya kozlarını paylaşıyor. Kazananın İsveç-Ukrayna maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşeceği İngiltere-Almanya mücadelesinin tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşeceği maçın canlı anlatımı haberimizde...

İNGİLTERE-ALMANYA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wembley'de oynanan İngiltere-Almanya maçı saat 19.00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Hollanda'lı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

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