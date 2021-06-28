Son dakika spor haberi: Belçika - Portekiz maçında Pepe Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Belçika ile Portekiz karşı karşıya geldi. Belçika'nın 1-0 kazandığı maçta öne çıkan bir başka detay da Pepe oldu. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli savunmacı Pepe, Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti.
EURO 2020 son 16 turunda Belçika karşısına ilk 11'de başlayan 38 yaşındaki futbolcu şampiyona tarihinde kaleciler hariç eleme turlarında oynayan en yaşlı futbolcu oldu.
Pepe kariyerine Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta başlamış ve 2001'de Maritimo'ya transferiyle Avrupa macerasına atılmıştı. 2002-03 sezonunda kiralık olarak Sporting forması giyen oyuncu 2004 yazında Porto'nun yolunu tuttu.
2007'de Real Madrid'e transfer olan Pepe, İspanyol deviyle 3 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Pepe bu süreçte FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da yaşadı.
Pepe, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2016 şampiyonluğunu da göğüsledi. İki yıllık Beşiktaş kariyerinin ardından yıllar sonra Porto'ya dönen emektar stoper takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.
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