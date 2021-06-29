Son dakika EURO 2020 haberi: İsviçre penaltılarda turladı! Fransa 7 - 8 İsviçre | MAÇ SONUCU-ÖZET

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmada İsviçre, penaltılara giden mücadeleyi 8-7 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İsviçre'nin, çeyrek finaldeki rakibi ise İspanya oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen maçı İsviçre, Fransa'yı penaltılarda geçerek üst tura yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında İsviçre, 15. dakikada Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda İsviçre, 49. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Ricardo Rodríguez, vuruştan yararlanamadı. Kaçan penaltıyla birlikte maç bir anda tersine döndü.

Fransa'da, İsviçre'nin değerlendiremediği penaltının hemen ardından sahneye çıkan Benzema, 57. dakikada skoru eşitledi. Fransızlar, bu golün hemen sonrasında Benzema ile 59. dakikada 2-1 öne geçti.

Bu andan sonra rahatlayan Fransa, 75. dakikada Pogba'nın attığı müthiş golle takımını 3-1 öne geçirdi.

Maçı bırakmayan İsviçre, 81. dakikada Seferovic ile farkı 1'e indirdi ve kalan dakikalarda baskısını artırdı. 90. dakikada Gavranovic ile skoru 3-3'e getiren İsviçre, müthiş bir geri dönüş yaptı.

Uzatmaya giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden zorlu müsabakada İsviçre, Fransa'yı 8-7 geçerek çeyrek finale yükseldi.

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