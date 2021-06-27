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Belçika-Portekiz | CANLI

Belçika-Portekiz | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda B Grubu 1.'si Belçika, F Grubu 3.'sü Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Belçika-Portekiz maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 son 16 turunda Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve İtalya ile eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

BELÇİKA-PORTEKİZ İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku.

Portekiz: Patricio, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Moutinho, Sanches, Silva, Jota, Ronaldo.


BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika-Portekiz maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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