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İtalya-Avusturya | CANLI

İtalya-Avusturya | CANLI
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda A Grubu 1.'si İtalya, C Grubu 2.'si Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Kazananın adını son 8 takım arasına yazdıracağı İtalya-Avusturya maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Kazananın çeyrek finale kalacağı ve Belçika-Portekiz mücadelesinin galibiyle eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde....

İTALYA-AVUSTURYA İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.


İTALYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.

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