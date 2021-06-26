İtalya-Avusturya | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda A Grubu 1.'si İtalya, C Grubu 2.'si Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Kazananın adını son 8 takım arasına yazdıracağı İtalya-Avusturya maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Kazananın çeyrek finale kalacağı ve Belçika-Portekiz mücadelesinin galibiyle eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde....
İTALYA-AVUSTURYA İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.
İTALYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.
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