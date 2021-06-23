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Portekiz 2-2 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ronaldo ve Benzema sahne aldı Portekiz Fransa el ele turladı!

Golcüler sahne aldı Portekiz Fransa el ele turladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan Portekiz-Fransa mücadelesinde kazanan çıkmadı ve 2-2 sona erdi. Portekiz'in golleri Cristiano Ronaldo'nun, Fransa'nın golleri ise Karim Benzema'nın ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Fransa grup lideri olarak, Portekiz ise en iyi 3.'lerden biri olarak son 16 turuna yükseldi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadelede 4 gol çıkarken, dev karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Portekiz'in gollerini 31. ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo penaltılardan kaydetti. Fransa'nın golleri ise 45+2. dakikada (p) ve 47'de Karim Benzema'nın ayağından geldi.

Grubun diğer maçında Almanya ile Macaristan 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Fransa lider, Almanya 2. ve Portekiz ise en iyi 3. olarak adını son 16'ya yazdırdı.

EURO 2020 F GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 3 maç - 5 puan
Almanya - 3 maç - 4 puan
Portekiz - 3 maç - 4 puan
Macaristan - 3 maç - 2 puan

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