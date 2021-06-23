23 Haziran 2021, Çarşamba
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İsveç Polonya maçı CANLI
EURO 2020 E Grubu 3. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçında 4 puan alan ve lider konumunda bulunan İsveç, buradan da bir galibiyet alarak son 16'ya adını yazdırmak istiyor. Öte yandan 1 puanla son sırada bulunan Polonya'nın ise tek hedefi kazanmak. İsveç - Polonya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E grubu son hafta maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İsveç - Polonya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan İsveç - Polonya maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İSVEÇ - POLONYA İLK 11'LER
İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison.
Polonya: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Swiderski, Lewandowski.
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