EURO 2020'de grup maçları sona erdi! İşte son 16 turu eşleşmeleri

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup aşaması sona erdi. 6 gruptan 24 takımın katıldığı mücadelede ilk 2 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16'ya kalırken, 4 grubun da en iyi 3.'leri bir üst tura yükselmeye hak kazandı. İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:

İtalya

Galler

Danimarka

Avusturya

Hollanda

Belçika

Hırvatistan

İngiltere

Çekya

İspanya

İsveç

Almanya

Fransa

Portekiz

Ukrayna

İsviçre

SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka

22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya

22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya

22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya

22.00: İsveç-Ukrayna

EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:

Türkiye

Slovakya

Macaristan

Kuzey Makedonya

Polonya

İskoçya

Rusya

Finlandiya

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