EURO 2020'de grup maçları sona erdi! İşte son 16 turu eşleşmeleri
2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup aşaması sona erdi. 6 gruptan 24 takımın katıldığı mücadelede ilk 2 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16'ya kalırken, 4 grubun da en iyi 3.'leri bir üst tura yükselmeye hak kazandı. İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de ilk tur heyecanı E ve F Grubu'nda oynanan dört maçla tamamlananırken, son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. 6 grubu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de tur biletini kaptı.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR:
İtalya
Galler
Danimarka
Avusturya
Hollanda
Belçika
Hırvatistan
İngiltere
Çekya
İspanya
İsveç
Almanya
Fransa
Portekiz
Ukrayna
İsviçre
SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI:
26 Haziran Cumartesi:
19.00: Galler-Danimarka
22.00: İtalya-Avusturya
27 Haziran Pazar:
19.00: Hollanda-Çekya
22.00: Belçika-Portekiz
28 Haziran Pazartesi:
19.00 Hırvatistan-İspanya
22.00 Fransa-İsviçre
29 Haziran Salı:
19.00: İngiltere-Almanya
22.00: İsveç-Ukrayna
EURO 2020'YE VEDA EDEN TAKIMLAR:
Türkiye
Slovakya
Macaristan
Kuzey Makedonya
Polonya
İskoçya
Rusya
Finlandiya
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