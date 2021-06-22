22 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür'den A Milli Takım ve Şenol Güneş açıklamaları!

EURO 2020'de süre alamamıştı! Ömür'den Şenol Güneş açıklaması
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ımızın kadrosuna davet edilen, ancak turnuva boyunca süre alamayan açıklamalarda bulundu. hakkında söylediği iddia edilen sözler hakkında da konuşan Ömür, "Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Milli futbolcu , Teknik Direktörü hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.

Abdülkadir Ömür, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. bana güvenmiş ve milli takımın kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, şöyle konuştu:

"Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra 'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. ve kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum."

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