Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür'den A Milli Takım ve Şenol Güneş açıklamaları!
A Milli Takım'ımızın EURO 2020 kadrosuna davet edilen, ancak turnuva boyunca süre alamayan Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözler hakkında da konuşan Ömür, "Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi.
Abdülkadir Ömür, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, şöyle konuştu:
"Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra Trabzonspor'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni A Milli Takım kadrosuna davet etti. Antalya ve Almanya kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım. Şenol Güneş'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum."
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