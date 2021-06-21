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Son dakika EURO 2020 haberi: TFF kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür etti!

TFF kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür etti!
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Futbol Federasyonu, 'ın Avrupa Şampiyonası'nda iki maçına ev sahipliği yapan 'de ay-yıldızlılara gösterilen destek için 'a teşekkür etti. 'nin resmi internet sitesinden "Teşkkürler Qardaş Azerbaycan" başlığı ile bir mesaj yayınlanarak A Milli Takım'a yapılan desteğe teşekkür edildi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nin resmi internet sitesinden "Teşkkürler Qardaş " başlığı ile bir mesaj yayımlanarak 'a yapılan desteğe teşekkür edildi. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, sürecinde ve 'de oynadığımız iki maçta tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir.
A Milli Takımımız, Federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, " millet iki devlet" olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir.
Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran , Başkanı başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı tşkkür edirz.
Azerbaycan- birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Millî Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."
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