Finlandiya 0 - 2 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 B Grubu son hafta maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçını kazanan Belçika, Finlandiya'yı da 2-0 yendi ve lider olarak bir üst tura yükseldi. Öte yandan Finlandiya ise averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı ve diğer gruplarda çıkacak olan sonuçları beklemeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri
EURO 2020'de heyecan sürüyor. B grubu son hafta maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçını kazanmanın avantajıyla sahaya çıkan Belçika, 74. dakikada Hradecky'in kendi kalesine ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak B grubunu 9 puanla lider tamamladı.
Öte yandan Finlandiya ise, Rusya'nın Danimarka'ya farklı yenilmesi sebebiyle averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerin arasına girmek için diğer gruplardaki çıkacak sonuçları beklemeye başladı.
Grubun diğer maçında Danimarka Rusya'yı 4-1 mağlup etti.
Son maçların ardından B grubunda oluşan puan tablosu şu şekilde;
1- BELÇİKA: 9 PUAN
2- DANİMARKA: 3 PUAN (+1 averaj)
3- FİNLANDİYA: 3 PUAN (-2 averaj)
4- RUSYA: 3 PUAN (-5 averaj)
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