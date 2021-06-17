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Son dakika EURO 2020 haberi: Ukrayna Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna Kuzey Makedonya maçı ne zaman hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta maçları oynanırken, C Grubu karşılaşmasında ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Peki, EURO 2020'deki günün ilk maçı olan Ukrayna-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Ukrayna ilk maçında karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede 'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşılaşacak.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geleceği maç TSİ 16.00'da başlayacak ve zorlu mücadelede TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ukrayna: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, , Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; , Yaremchuk,

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S.Ristevski, Velkovski, ; Nikolov, Bardhi, Ademi, Eljif Elmas, Alioski; Pandev,

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