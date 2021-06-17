Son dakika EURO 2020 haberi: Ukrayna Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta maçları oynanırken, C Grubu karşılaşmasında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Peki, EURO 2020'deki günün ilk maçı olan Ukrayna-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından Ukrayna ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Ukrayna ilk maçında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşılaşacak.
UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geleceği maç TSİ 16.00'da başlayacak ve zorlu mücadelede TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Ukrayna: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov
Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S.Ristevski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Bardhi, Ademi, Eljif Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski
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