2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Galler maçının öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İlk 11'de Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın yerine Kaan Ayhan'la Cengiz Ünder'i tercih eden deneyimli teknik adam, "Değişikliklerin sahaya nasıl yansıyacağını göreceğiz" şeklinde konuştu. | Son dakika Milli Takım haberleri

EURO 2020 A Grubu ikinci karşılaşmasında A Milli Takım, Galler ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

EURO 2020'nin ikinci maçını oynayacağız. İlk maça iyi başlayamadık, düşündüğümüz gibi geçmedi. Bu maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Oyunumuzun daha güzel olacağını biliyoruz. İnşallah oyunumuz da skor da güzel olur.

Değişiklikler, eksiklerinden değil, hamle yapmamız gerektiği için. İki oyuncuyla değişiklik yapmış olduk. Merih de Yusuf da ellerinden geleni yaptı. Sahaya nasıl yansıyacağını göreceğiz.

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