16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'ın Galler maçında giyeceği forma belli oldu!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın maçta giyeceği forma belli oldu. Türkiye, Galler karşısında kırmızı formayla sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
A Milli Takım'ımız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, İtalya mağlubiyeti sonrasında Galler maçından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Türkiye'nin zorlu maçta giyeceği forma da belli oldu.
A Milli Takım'ımız, Galler karşısında kırmızı formayla sahada olacak.
İşte Milli Takım resmi hesabından yapılan paylaşım:
#BizimÇocuklar Galler karşısında Kırmızı formayla sahada olacak. 🇹🇷@Nike #EURO2020 #HereWeCame #TURWAL pic.twitter.com/C35kVxZ0Z7— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 16, 2021
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