16 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'ın Galler maçında giyeceği forma belli oldu!

Millilerin Galler maçında giyeceği forma belli oldu!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında ile karşılaşacak olan 'ın maçta giyeceği forma belli oldu. , Galler karşısında kırmızı formayla sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'ımız, Avrupa Şampiyonası'nda ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, mağlubiyeti sonrasında Galler maçından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

'nin zorlu maçta giyeceği forma da belli oldu.

A 'ımız, Galler karşısında kırmızı formayla sahada olacak.

İşte Milli Takım resmi hesabından yapılan paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Finlandiya - Rusya | CANLI Finlandiya - Rusya | CANLI
UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza! UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza!
TFF A Milli Takım'a başarı diledi! TFF A Milli Takım'a başarı diledi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör