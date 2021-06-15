Erman Toroğlu'ndan sistem eleştirisi! "50 yıldır kötüyüz"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, EURO 2020'de 2. maçına Galler karşısında çıkacak A Milli Takım'ı değerlendirdi. Duayen yorumcu, "Onlarda ekol var bizde yok. Galler'i, İsviçre'yi geçemezsek ne olacak? Türk futbolu 50 yıldız kötü idare ediliyor" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun Fotomaç Gazetesi'ndeki köşe yazısı...

İngiltere Premier Lig 1 milyar 750 milyon euro, İspanya La Liga 690 milyon euro, Türkiye Süper Lig 500 milyon dolar, İtalya Serie A 371 milyon euro, Almanya Bundesliga 240 milyon euro, Fransa Ligue 1.80 milyon euro, Galler 50 milyon euro, İsviçre 31 milyon euro. Bu rakamlar resmi yerlerden alınmıştır. Bu listeyi niye çıkardım. İtalya'nın yayın geliri 370 milyon euro yıllık, bizim gelirimiz yıllık 500 milyon dolardı. Yıllar önce Aziz Yıldırım'la Digitürk'ün oturup imza attıklarında hiç unutmuyorum; "Türkiye'de futbol değerini buralara getirdik. Yarın Erman Toroğlu'nun işine Digitürk'te son vereceğiz ve Türkiye'de artık marka değeri yükselecek demişlerdi. Çok net görüntüler de var. Peki yıllar geçti ne oldu bizim futbol ayaklar altına girdi. Şimdi İtalya'ya yenildik, hem de rezil bir futbolla yenildik. Futbolumuz bir anda tu-kaka oldu. Peki o zaman yarın Galler'i, Pazar günü de İsviçre'yi geçersek futbolumuz müthiş mi olacak? Hayır. İtalya'nın futbol değeri 370 milyon euro, Türkiye'nin şu andaki futbol değeri 500'ken şu anda yarı yarıya düştü. Galler 50 milyon euro, İsviçre 31 milyon euro. Şimdi saadete gelelim; biz İtalya'ya yenildik. İtalya'da bir futbol ekolü var, bir kalite var. Almanya'ya yenildin, İngiltere'ye yenildin, İspanya'ya yenilirsin bunun bahanesi kolay; onlarda futbol ekolü var bizde yok. İyi peki yarın Galler'i geçemezsek İsviçre'yi geçemezsek ne olacak? Hiçbir bahanen kalmayacak. Peki onları geçersek futbolumuz toparlanacak mı? Hayır. Neden? Türk futbolu 50 yıldır kötü idare ediliyor. Zaman zaman iyi idare etmeye çalışan başkanlar geldi ama güçleri yetmedi. Buna örnek en son gelen rahmetli Hasan Doğan'dı. Peki futbolumuz neden böyle? Çok basit. Futbol oynamamız için sağlam, karakterli kanunlar çıkarılmıyor, çıkarılamıyor. Sebep; 50 yıldır siyaset futbolu bırakmıyor. Neden? Gelen iktidarlar hiçbir zaman bu oyuncağı elden bırakmazlar kendilerine mahkum ederler. Peki hata tamamen onlarda mı hayır. Yıllarca insanları aldatan, transferlerde hırsızlık yapan, bazı kulüp yöneticileri, menajerlerle ortak çalışıp, trilyonluk vurgun yapıp kaçan yöneticiler, onun için şu anda kulüpler Ziraat Bankası'na ve diğer bankalar mahkum durumdalar. Yani alacağımız iyi bir sonuç, veya kötü bir sonuç futbolumuzu ne batırır ne çıkarır. Çok kötü gidiyoruz ve insanları aldatıyoruz.

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