Arjantin'in Dünya Kupası zaferi için düzenlenen kutlamalar yarıda kesildi! Otobüsle geldiler helikopterle gittiler

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda zafer Arjantin'in oldu. Finalde Fransa'yı penaltı atışları ile mağlup eden Tangocular, ülkelerine döndükten sonra büyük bir kutlama yapıldı. 5 milyon insanın katıldığı devasa kutlamada büyük bir izdiham yaşandı. Bu olaydan sonra kutlamalar yarıda kesildi ve federasyon başkanı özür diledi. İşte haberin detayları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 01:26