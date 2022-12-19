Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, dün oynanan final karşılaşmasının ardından belli oldu.
Şampiyon Arjantin kasasını doldurdu! İşte o rakam
2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, Fransa'yı penaltılar sonucu deviren Arjantin oldu. Tangocular 36 yıl sonra kupayı müzesine götürürken, büyük bir gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar...
Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, büyük bir gelirin de sahibi oldu.