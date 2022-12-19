Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, Arjantin ile Fransa'nın oynadığı final mücadelesi ile son buldu. Penaltılar sonucunda kupayı müzesine götüren Arjantin'de yıldız isim Lionel Messi, maçtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dünya yıldızı bu paylaşım ile rekor kırdı.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, Arjantin ile Fransa'nın oynadığı final mücadelesi ile son buldu. Penaltılar sonucunda kupayı müzesine götüren Arjantin'de yıldız isim Lionel Messi, maçtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dünya yıldızı bu paylaşım ile rekor kırdı.

PSG'li yıldız mücadeleden sonra kupayı karldırdığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." notu ekledi.

Messi'nin bu paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Şu ana kadar toplamda 45 milyon beğeniyi geçen paylaşım ile Messi, en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.

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