Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e finali penaltılarla kaybeden Fransa'da Didier Deschamps gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile yola devam edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalarda Deschamps'ın görevine devam etmesini istediğini söylemişti.

Fransız futbol dergisi L'Equipe'in haberine göre, 54 yaşındaki teknik direktör ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gidilecek.

Ancak Didier Deschamps henüz net kararını vermedi. Deschamps, Fransa Milli Takımı ile EURO 2016'da ve FIFA 2022'de final oynadı. FIFA 2018'de ise yaşadı.