Dünya Arjantin'i konuştu! 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi'

2022 Dünya Kupası heyecanı Arjantin-Fransa finaliyle sona erdi. ilk 90 dakikası 2-2 eşitlikle geçilen maç, uzatmalar sonucunda 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Tangocular seri penaltı atışlarında Horozlar'ı 4-2 mağlup etti ve 36 yıl sonra şampiyon oldu. Lionel Messi de koleksiyonundaki tek eksiği bu şampiyonlukla taçlandırmış oldu. Bu zafer dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 09:48