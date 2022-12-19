Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek şampiyon olan Arjantin'i sosyal medya hesabından tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yı seri penaltı atışları sonrası devirerek 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.