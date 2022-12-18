Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası finalinde, tarihi maçta Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaştı. Tangocular'ın yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ACI ÇEKTİK AMA BAŞARDIK!"



Bu kupanın kendisine bir hediye olduğunu söyleyen Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum! Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım." dedi.

EMEKLİ OLACAK MI?

Messi, Dünya Kupası zaferi sonrası milli takımdan emekli olup olmayacağına ilişkin konuya da açıklık getirdi.

Lionel Messi emeklilik sorusuna, "Milli takımdan emekli olmuyorum. Şampiyon olduk ve oynamaya devam etmek istiyorum. Artık bundan fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle yaşamak muhteşem." cevabını verdi

TURNUVANIN OYUNCUSU

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü. Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu olmayı başardı.